Denizli’de genç avukat apartta ölü bulundu

DENİZLİ'DE kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki avukat, yaşadığı apartta polis tarafından ölü bulundu. Olay, Pamukkale Kuşpınar mahallesinde yaşandı. Avukat Yusuf Oğuz'dan bir süredir haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Oğuz'un kaldığı yeri tespit ederek apart dairesine geldi. Kapıyı açtıran polisler dairede Oğuz'un cansız bedeniyle karşılaştı.

■ SEBAHATTİN ALP