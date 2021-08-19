Kemerini bağlamayan genç sürücü yola fırladı

DENİZLİ'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrelerce sürüklendi. Araçtan fırlayarak ağır yaralanan 22 yaşındaki sürücünün, emniyet kemerini arkasından bağladığı belirlendi. Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde yaşandı. Tezcan idaresindeki 35 PNY 52 plakalı Nissan marka kamyonet yoldan çıkarak 85 metre boyunca takla attı. Kemeri bağlı olmadığı için araçtan fırlayan genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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