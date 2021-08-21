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Haberler Denizli 8 asırlık gelenek bu kez eğlencesiz olacak

8 asırlık gelenek bu kez eğlencesiz olacak

8 asırlık gelenek bu kez eğlencesiz olacak

21.8.2021

DENİZLİ Çal'da UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 848 yıllık 'Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı' öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej düzenlendi. Yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluşurken, 28-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde bu sene eğlence yapılmayacağını kaydedildi.

SEBAHATTİN ALP

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