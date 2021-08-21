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Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada işyeri sahibinin eşi ile çalışan 1 kişi yaralandı. Karnından yaralanan Mehmet K. ve bacağından yaralanan Hülya K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı
DHA

21.08.2021, 08:54

Korkunç olay, saat 21.00 sıralarında Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı, aralarında husumet bulunan Selami K.'ya ait restorana gitti. Burada iki taraf arasında başlayan tartışma, sokakta kavgaya döndü.

O.K.'nın yanındaki arkadaşlarının tüfekle ateş açması sonucu restoranda pide ustası olarak çalışan Mehmet K. ve işyeri sahibi Selami K.'nın eşi Hülya K. yaralandı. Kavganın ardından şüpheliler cadde üzerine park ettikleri 20 FA 767 plakalı otomobile tüfeği bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Karnından yaralanan Mehmet K. ve bacağından yaralanan Hülya K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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