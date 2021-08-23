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Denizli'de kahreden son! Tarladan eve giden 17 yaşındaki genç...

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen olayda tütün tarlasından evine giden 17 yaşındaki Cengiz Çevik, karşıdan karşıya geçeceği sırada minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kahreden son! Tarladan eve giden 17 yaşındaki genç...
İHA

23.08.2021, 15:22

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tütün tarlasında çalışan 17 yaşındaki Cengiz Çevik, evine dönmek üzere yola çıktı. Anayolda yolun karşısına geçmek isteyen gence S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Cengiz Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Acılı haberi alarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryadı yürekleri dağladı. Minibüs şoförü S.M., polis ekiplerince gözaltına alınırken Çevik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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