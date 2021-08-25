Karşıyaka Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde kuaförlük yapan Bayram Akgün, dükkanının önünde bir kişiyle tartışmaya başladı.
Kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından karnından bıçaklanan Akgün, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Zanlı, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralı Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Akgün'ün dayısı Mahmut Aktaş, gazetecilere, yeğeninin iş yerinin önünden elektrikli bisiklet çalmak isteyen kişiyle tartıştığını, çevredeki esnafın da olaya müdahale ettiğini, zanlının yeğenini bıçaklayıp diğerlerine yumruk atarak olay yerinden kaçtığını söyledi.
Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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