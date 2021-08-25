Firari FETÖ/PYD üyesi 2 kişi yakalandı

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP