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Haberler Denizli Firari FETÖ/PYD üyesi 2 kişi yakalandı

Firari FETÖ/PYD üyesi 2 kişi yakalandı

Firari FETÖ/PYD üyesi 2 kişi yakalandı

25.8.2021

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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