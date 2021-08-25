Suriyeli Reyhan’dan 23 gündür haber yok

DENİZLİ'DE telafi kursuna gittiğini söyleyerek evden çıkan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den 23 gündür haber alınamıyor. Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca, Merkezefendi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yerleşen 42 yaşındaki Cemal ve 37 yaşındaki Ülfet Hachüseyin çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan'a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin'i bulmak için çalışma başlattı.

"HİÇ SORUN YAŞAMADIK"

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP