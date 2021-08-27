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Haberler Denizli Gençlerin kavgasında kazanan olmadı!

Gençlerin kavgasında kazanan olmadı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aynı evi paylaşan iki genç, aralarında çıkan kavga sonucu yaşamlarını yitirdi. Okan Oruç, Ömer Erbay’ı silahla öldürdükten çok kısa süre sonra aynı silahla kendi canına kıydı

Gençlerin kavgasında kazanan olmadı!

27.8.2021

Denizli'de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay'a ateş ederek öldürdü. Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına, çok üzgün olduğuna ve intihar edeceğine dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar, şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

PENCEREDEN GİRDİLER
Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye girdi. Ancak ekipler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç'un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni, otopsi için götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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