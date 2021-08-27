DENİZLİ'NİN Çardak ilçesinde kamyon damperinin altına giren sürücü, damperin aniden inmesi sonucu feci şekilde can verdi. Beylerli Mahallesi'nde mısır silajını boşaltmak isteyen Mehmet Birgi kamyon damperinin altına girdi.
Damperin aniden inmesi sonucu şase ile damperin arasında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Birgi'nin cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
Kapanan damperin altında korkunç ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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