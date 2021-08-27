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Haberler Denizli Kınalı koçlar için 200 tanker su taşıdılar

Kınalı koçlar için 200 tanker su taşıdılar

Denizli’de 8 asırdır devam eden Sudan Koyun Geçirme yarışının yapıldığı menderes nehrinde suyun kritik seviyede olunca belediye ekipleri 200 tanker su takviyesi yaptı.

Kınalı koçlar için 200 tanker su taşıdılar
İHA

27.08.2021, 15:31

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asrı aşkın zamandır düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı, yarın start alıyor.

Çal Belediyesi ekipleri, kuraklığın vurduğu Büyük Menderes nehrinde su olmadığı için koyunların suya atlayacağı alana 200 tanker su boşalttı. Türk çoban köpekleri Irk stantları yarışması yapılacak ve ardından ödül törenine geçilecek. Saat 18.30'da Yörük Göçü canlandırılacak.

Pazar günü programı saat 09.00'da Ali Gazi'nin mezar ziyaretiyle başlayacak. Çoban Korteji yürüyüşünün ardından koyunlar suya atlamaya başlayacak. Bu yıl yarışmaya katılan çobanlara verilecek olan hediyelerin tutarı ile iptal edilen konserin giderleri yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yardım amacıyla gönderilecek.

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