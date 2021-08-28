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Haberler Denizli Abdullah’ın cansız bedeni foseptikte bulundu

Abdullah’ın cansız bedeni foseptikte bulundu

Abdullah’ın cansız bedeni foseptikte bulundu

28.8.2021

DENİZLİ'NİN Bekilli ilçesinde dün sabah kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, foseptik çukurunda bulundu. Olay, Üçkuyu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yakınlarının haber alamadığı 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, ailesinin her yerde aramasına rağmen bulunamadı. İhbar üzerinde bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Yeşildağ'ı bulmak için çalışma başlattı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler evin yakınında bulunan foseptik çukurundan şüphelenerek çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Birkaç saat sonra çukurun içinde Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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