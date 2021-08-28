Son yemek!

DENİZLİ Çivril'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada panelvanın çarptığı emektar doktor hayatını kaybetti. Kaza, Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi. Panelvan aracı ile Denizli'ye giden Süleyman Ç, Çivril Otogar Kavşağı'na yaklaştığında karşıya geçmeye çalışan Bayram Çilingir'e (82) çarptı. Balıkçıdaki müşterilerin gözleri önünde yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Çilingir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini seneler önce kaybeden Çilingir'in, her gün aynı saatte yolun karşısındaki restorandan aldığı yemekleri evine götürüp yediği öğrenildi. Kazanın ardından Çilingir'in sefer tasıyla evine götürdüğü son yemeğinin yola saçıldığını görenler, duygusal anlar yaşadı.

■ SEBAHATTİN ALP