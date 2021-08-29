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Denizli'de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Ara sokakta yolda yürüyen iki kişi bir anda arkalarından arabanın çarpması ile şaşkına döndü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Denizli’de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar
DHA

29.08.2021, 11:03

Kaza, 25 Ağustos günü öğle saatlerinde Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 20 ACG 394 plakalı otomobil, ara sokakta yürüyen Ramazan Ozan ile Erol Ekşi'ye çarptı. Kazada Ozan ve Ekşi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ozan'ın kaburgasında kırık, Ekşi'nin ise ayağında ezilme meydana geldiği belirtildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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