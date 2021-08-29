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Denizli'de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Ara sokakta yolda yürüyen iki kişi bir anda arkalarından arabanın çarpması ile şaşkına döndü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.