Torbacılara şafak baskını

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldığı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyonda 25 adrese drone destekli operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 21 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 270 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ SEBAHATTİN ALP