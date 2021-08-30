Ağaçlara çarpıp ikiye bölündü

DENİZLİ'DE süratli giden genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçları biçti. Otomobilin ön kısmı yola savrulurken, bir kısmı ise metrelerce ilerideki kanala düştü. Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ferdi Yüreci (24), otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

AŞIRI süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralı genç sürücü, hastaneye kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP