Gelin pozitif çıktı 23 kisi karantinada

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde düğünden sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan gelinle yakın temasta olanlar karantinaya alındı. Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı. Halise Nurselin A'nın hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi. Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.

SEBAHATTİN ALP