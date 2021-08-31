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Haberler Denizli Mutluluk kepçeyle geldi

Mutluluk kepçeyle geldi

Mutluluk kepçeyle geldi

31.8.2021

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan damat Umut Salman, gelin Ayşe Nur'u evinden almak için farklı ve renkli bir yola imza attı. Kepçenin yükleme bölümüne kanepe yerleştiren Salman, ardından kepçeyi süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatandaşların şaşkın bakışlar arasında gelinin evine konvoyla giden damat, gelini kepçeye yerleştirdiği kanepeye bindirerek evden aldı. Davul zurna ekipleri ile birlikte tur atan çiftin konvoyuna traktör ve araçlar eşlik etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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