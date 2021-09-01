15 yılla aranan kaçak müdür yakalandı

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan belediye eski muhasebe müdürü Ata A. (57) Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası yakalandı. Şüpheli Ata A. adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

■ SEBAHATTİN ALP