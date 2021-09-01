Kiracının unuttuğu altınları boyacı buldu

Denizli Merkezefendi'de boşaltılan daireyi boyayan Kadir Topuzayak (53) isimli usta, açtığı çekmecede yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası buldu. Bin 500 liraya boyadığı evde 100 bin liralık altın bulan usta, evden çıkan kiracının izini sürdü. Topuzkaya, ev sahibinden evden çıkan kiracının numarasını istedi. Numarayı arayan usta, kiracının astsubay olduğunu ve Uşak'a tayininin çıktığını öğrendi.

"Bende emanetiniz var, taşındığınız evde unutmuşsunuz" diyen Topuzayak, astsubayın da 2 gündür ziynet eşyasını aradığını öğrendi. Astsubay Denizli'ye gelerek Topuzayak ile buluştu. Topuzkaya iyice emin olmak için alyans ve künyelerin üzerinde yazan isimleri teyit etti. Astsubaydan altınları Doğu görevindeyken biriktirdiğini öğrenen boya ustası çok mutlu olduğunu ifade ederek insanlık 'ölmemiş' dedirtti. Astsubay ise ustaya teşekkür edip görev yerine döndü.

■ SEBAHATTİN ALP