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Haberler Denizli Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

1.9.2021

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken süt tankerinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza Alcı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk'e, A.D. yönetimindeki süt tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mutlutürk metrelerce ileriye savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP

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