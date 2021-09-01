Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken süt tankerinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza Alcı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk'e, A.D. yönetimindeki süt tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mutlutürk metrelerce ileriye savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.
■ SEBAHATTİN ALP
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