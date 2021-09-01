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Haberler Denizli Trabzon’da 100 bin Euro dolandırdı, Denizli’de yakalandı

Trabzon’da 100 bin Euro dolandırdı, Denizli’de yakalandı

Trabzon’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 100 bin 500 Euro dolandırıcılık yapan şüpheli, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde taksideyken yakalandı. Üzerinden 89 bin 750 Euro çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon’da 100 bin Euro dolandırdı, Denizli’de yakalandı
İHA

01.09.2021, 18:18

Denizli'nin Sarayköy ilçesi girişinde yapılan şok yol uygulamaları esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan ticari taksi içerisinde ki şüphelinin polis ekipleri tarafından GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorguda şüphelinin Trabzon'da meydana gelen "Dolandırıcılık" olayında mağduru telefonla arayarak kendisini Polis ve savcı olarak tanıtıp, güvenini kazandıktan sonra 100 bin 500 Euro dolandırdığı ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce "Nitelikli Dolandırıcılık" olayının şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, poşet içerisinde 89 bin 750 Euro ile 900 TL ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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