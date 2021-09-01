Zincirleme kazada 20 kişi yaralandı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Seda D. idaresindeki 20 SS 903 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aniden fren yapınca, arkasında bulunan iki otomobil ve İ.D. idaresindeki işçi taşıyan 20 AFM 156 plakalı minibüs, birbirlerine arkadan çarptı. Minibüste bulunan çok sayıda işçi yaralı olarak kendisini dışarıya attı. Kaza alanına gelen sağlık görevlileri yaralıların durumuna göre ilk müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı. Toplamda 20 yaralı bulunan kazada bazıları ayakta tedavi edilirken, bazı yolcular ise hastanelere kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP