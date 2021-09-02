Denizli Çivril'de 20647 m² tarla icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Denizli'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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