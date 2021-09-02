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Haberler Denizli Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı

Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı

Denizli’nin Çivril ve Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6.5 kilogram esrar ele geçiren JASAT, uyuşturucu satıcısının saklandığı pamuk tarlasında yakaladı.

02.09.2021, 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 11:30

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheliyi takibe aldı.

Titiz çalışma yürüten ekipler Çivril ve Pamukkale ilçesinde tespit ettikleri yerlere operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu satışa hazır 6.5 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheli ise JASAT tarafından yapılan takip sonucu saklandığı pamuk tarlasında yakalandı. Operasyon sonucu 2 şüpheli yakalayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

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