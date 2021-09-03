Denizli’de patlayan trafo 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafoda çıkan yangın nedeniyle 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Acıpayam Sanayi Bölgesi'nde bulunan trafo merkezinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Acıpayam şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği trafo merkezinden elektriklerin tamamen kesilmesinin sonra ekipler yangına müdahale etti.

Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken, kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından zarar gören trafo merkezinde yapılan çalışma ile bölgeye tekrar elektrik verildi.

Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki trafo merkezinde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, elektrik kesintisinin sona ermesiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tekrar bölgeye elektrik verildiği kaydedildi.