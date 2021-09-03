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Haberler Denizli Ölüme sadece 4 gün direnebildi

Ölüme sadece 4 gün direnebildi

Ölüme sadece 4 gün direnebildi

3.9.2021

DENİZLİ'DE 4 gün önce yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra ikiye bölünüp kanala düşen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan genç hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ferdi Yüreci (24), otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Hurda haline gelen otomobilden güçlükle ağır yaralı olarak çıkarılan 24 yaşındaki Ferdi Yüreci, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ SEBAHATTİN ALP

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