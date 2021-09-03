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Haberler Denizli Tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu

3.9.2021

DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aydın'ın Nazilli ilçesinden yüklediği tomrukları Denizli'ye götüren Bayram Erşafak yönetimindeki kamyonun Sarayköy yakınlarında arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine trafikte seyreden diğer araç sürücüleri Erşafak'ı uyardı. Beylerbeyi yakınlarında Erşafak'ın park ettiği kamyonun lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın, aracın üzerindeki tomruklara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

■ SEBAHATTİN ALP

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