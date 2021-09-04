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Haberler Denizli Kepenek küfür edip ‘montaj’ dedi!

Kepenek küfür edip ‘montaj’ dedi!

Kepenek küfür edip ‘montaj’ dedi!

4.9.2021

Denizli'nin Honaz ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yine küfürle gündeme geldi. Mayıs ayında bir toplantıda ağza alınmayacak küfürler ettiği ileri sürülen Yüksel Kepenek, ses kayıtları ortaya çıkınca bunların montaj olduğunu ileri sürmüştü. Bu kez Honaz'a yönelik yayın yapan bir sosyal medya adresinde yayınlanan yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Kepenek'in AK Partililere ağır küfürler ettiği yer aldı. Ancak Kepenek, bu kayıtların da kurgu ve montaj olduğunu ileri sürdü. Yüksel Kepenek hakkında suç duyurusunda bulunan önceki dönemin AK Partili Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu ise sert tepki gösterdi. Devecioğlu, "Kendisiyle mahkemede hesaplaşacağız. Bu şahıs, kibar görünümlü küfürbaz bir başkandır" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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