  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Zehir tacirlerine operasyon! Görüntüleri nefes kesti

Zehir tacirlerine operasyon! Görüntüleri nefes kesti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet, jandarmanın takibiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş 285 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine operasyon! Görüntüleri nefes kesti

04.09.2021, 16:11 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021, 16:40

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik ekipleri, Burdur'dan Acıpayam'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini belirledikleri A.B'nin kullandığı yonca yüklü kamyoneti takibe aldı.

Drone ile havadan desteklenen operasyonda Yumrutaş Mahallesi yakınlarında "dur" uyarısı yapılan kamyonetin sürücüsü tarla yoluna girerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Manşet" yardımıyla yapılan aramada yonca balyaları altına gizlenmiş 10 çuvalda toplam 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Sürücü A.B. karakola götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zehir tacirlerine operasyon! Görüntüleri nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.