Haberler Denizli Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi. Ulaşımda aksamaya neden olan tankerden sızan mazot, karayolunu aşarak arazilere kadar ulaştı.