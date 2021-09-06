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Haberler Denizli Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi. Ulaşımda aksamaya neden olan tankerden sızan mazot, karayolunu aşarak arazilere kadar ulaştı.

Yağışla birlikte kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi
İHA

06.09.2021, 23:42

Kaza, akşam saatlerinde Buldan - Sarayköy karayolunun 5'inci kilometresinde bulunan Doğanköy yol ayrımında meydana geldi. Denizli yönüne seyir halinde olan A.C. idaresindeki TIR'a bağlı 02 ADY 290 plakalı mazot yüklü tanker, öğleden sonra aralıklarla görülen sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücünün eğim aşağı zikzaklar çizerek ilerleyen aracını durdurmak için ani fren yapması sonucu, tırdan ayrılan dolu tanker karşı şeride geçerek devrildi.



Karayolunun büyük bir bölümünü kapatan tankerin taşıdığı yük yola dökülmeye başladı. Kaza sonucu dökülen mazotun yola dağılmaması için arklar oluşturan vatandaşlar, yakıtın boş arazilere ulaşmasını sağladı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak gerekli tedbirleri aldı.
Olası bir parlama ihtimaline karşı karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından vinçle karayolundan kaldırılan tanker, bölgeden uzaklaştırıldı.

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