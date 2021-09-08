Denizlili hayırsever koronaya yenildi

DENIZLI Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı (DEYAV) eski Başkanı ve hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle vefat etti. Manasır'ın cenazesi bugün saat 12.00'de Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. Manasır, kendi adına eğitim alanında yaptığı bağışlarla birçok öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuştu

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