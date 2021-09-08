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Haberler Denizli Ege ve Akdeniz depremlerle sarsıldı

Ege ve Akdeniz depremlerle sarsıldı

Ege ve Akdeniz depremlerle sarsıldı

8.9.2021

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, dün Muğla Datça açıklarında 4.1, Denizli Bozkurt'ta 3.9 ve Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremlerin hafif şekilde hissedildiği fakat can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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