Ege ve Akdeniz depremlerle sarsıldı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, dün Muğla Datça açıklarında 4.1, Denizli Bozkurt'ta 3.9 ve Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremlerin hafif şekilde hissedildiği fakat can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.