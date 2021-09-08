Eski polis memuru kristalle yakalandı

DENIZLI'DE şehir dışından getirdiği 2 kilo kristal uyuşturucu maddeyi bir çay bahçesinde satmaya hazırlanan eski polis memuru A.K, jandarma narkotik timlerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. A.K, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan eski polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SEBAHATTİN ALP
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