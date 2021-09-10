Dinlenme tesisi sahibi ve oğlunu darp ettiler

TÜRK Metal Sendikası üyesi bir grup, mola için durdukları Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması üzerine tartıştıkları tesis sahibinin oğlu Burak Konak'ı (26) darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan baba Birol Konak da aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Şikayet üzerine, jandarma otobüsü Afyonkarahisar'da durdurdu. İşçilerden 4'ünün kimlik bilgileri alındı. Ardından işçiler yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

■ SEBAHATTİN ALP