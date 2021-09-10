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Haberler Denizli ‘Neron’ yine yaktı

‘Neron’ yine yaktı

‘Neron’ yine yaktı

10.9.2021

DENİZLİ'DE tiner bağımlısı Ümit Uğur K. iki aracı ateşe verdi. Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K, park halindeki bir otomobili yaktı. Büyüyen alevler, minibüse sıçradı. Yangınlar söndürülürken genç gözaltına alındı. Ümit Uğur K'nin geçtiğimiz hafta da bir minibüsü yaktığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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