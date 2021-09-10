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Haberler Denizli Tünele girmek için hatalı şerit değiştiren sürücü takla atan otomobilde sıkıştı

Tünele girmek için hatalı şerit değiştiren sürücü takla atan otomobilde sıkıştı

Denizli’de hatalı şerit değiştiren otomobil sürücüsü takla atan araçta sıkıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda bir anda şerit değiştiren otomobil arkadan gelen transitin çarpması sonucu taklalar attı.

Tünele girmek için hatalı şerit değiştiren sürücü takla atan otomobilde sıkıştı
İHA

10.09.2021, 20:35

Kaza, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan Aydoğan yönetimindeki 20 AEZ 033 plakalı otomobil ile seyir halinde iken tünele girmek için son anda manevra yaptı.

O sırada tünele girişinde seyir halindeki 20 YY 535 plakalı transitin çarpması sonucu otomobil metrelerce takla attı.

Bir işyerine ait güvenlik kameralarına aracın demir bariyerleri yıkarak taklalar atması saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aydoğan, yaralı olarak kurtarıldı. Hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kullanılamaz hale gelen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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