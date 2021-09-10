DENİZLİ'DE icra veya eksik evrak nedeniyle yediemin otoparkına çekilen 50 araç ortadan kayboldu. Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, polise başvurdu. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polis, mağdurların ifadesine başvurdu. Yediemin işletmecisi Gaziantepli Abdülkadir T'nin araçları satıp borçlarını ödediği öne sürülürken mağdurlar suç duyurusunda bulundu.
■ SEBAHATTİN ALP
Yediemindeki emanet araçlar buhar oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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