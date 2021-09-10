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Haberler Denizli Yediemindeki emanet araçlar buhar oldu!

Yediemindeki emanet araçlar buhar oldu!

Yediemindeki emanet araçlar buhar oldu!

10.9.2021

DENİZLİ'DE icra veya eksik evrak nedeniyle yediemin otoparkına çekilen 50 araç ortadan kayboldu. Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, polise başvurdu. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polis, mağdurların ifadesine başvurdu. Yediemin işletmecisi Gaziantepli Abdülkadir T'nin araçları satıp borçlarını ödediği öne sürülürken mağdurlar suç duyurusunda bulundu.

■ SEBAHATTİN ALP

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