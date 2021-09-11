Aşı olmayı reddetti koronaya yenildi

DENIZLI'NIN Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayı reddetti. Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, dün sabah evinde Kovid nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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