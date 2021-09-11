DENIZLI'NIN Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayı reddetti. Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, dün sabah evinde Kovid nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Aşı olmayı reddetti koronaya yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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