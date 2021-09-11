Denizli'de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4'ü lise, 2'si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.
Denizli'de bir sınıf karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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