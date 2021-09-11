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Haberler Denizli Emekli maaşı avcısı jandarmadan kaçamadı

Emekli maaşı avcısı jandarmadan kaçamadı

Emekli maaşı avcısı jandarmadan kaçamadı

11.9.2021

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), emekli maaşlarını çeken yaşlıların paralarının özellikle minibüslerde çalınmasıyla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşlıları hedef alan yankesicinin taktiği pes dedirtti

Hırsızlık olayının yaşandığı şehir içi yolcu minibüslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, emeklilerin maaşlarını çalan kişinin Vedat Konak (40), olduğunu tespit etti. Evinde yakalanıp gözaltına alınan Konak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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