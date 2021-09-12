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Denizli CHP'de toplu istifa şoku

Son dakika haberi....Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti. Başkan Mustafa Akın Başbuğ yaptığı açıklamada, 'Arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı.' ifadelerini kullandı.

Denizli CHP’de toplu istifa şoku
İHA

12.09.2021, 15:06

Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti. Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ açıklamada, "Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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