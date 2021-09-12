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Haberler Denizli Takla atan araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Takla atan araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Takla atan araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

12.9.2021

DENİZLİ'DE hatalı şerit değiştiren otomobil sürücüsü takla atan araçta sıkıştı. Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ramazan Aydoğan yönetimindeki otomobille seyir halindeyken tünele girmek için son anda manevra yaptı. O sırada tünel girişinde seyir halindeki kamyonetin çarpması sonucu otomobil metrelerce takla attı.

Otomobil içerisinde sıkışan Aydoğan, büyük uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kullanılamaz hale gelen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

■ SEBAHATTİN ALP

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