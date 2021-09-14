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Haberler Denizli Tripolis’te 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

Tripolis’te 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

Tripolis’te 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

14.9.2021

Denizli Buldan'da bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, Roma Dönemi'ne ait 160 cm yüksekliğinde ve 70 cm genişliğinde 2 bin yıllık bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, gün yüzüne çıkartılan kanalizasyon sistemin Roma mimarisini ortaya koyduğunu belirterek, "Tripolis'teki sistemin diğerlerinden farkı, kanalizasyonun sağlam olarak günümüze kalmış olması. Bu ender görülen bir arkeolojik örnektir" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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