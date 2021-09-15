Denizli milyonerini arıyor

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesine çıktı. İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlenen kuponun sahibi ise hala kendisini göstermedi.

EN BÜYÜK İKRAMİYE

BAYİ sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırınca, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın eden Pamukkaleliler talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Onaç, ikramiyenin kendilerine çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu. Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan ise, "Ben de bu bayiden sürekli oynuyorum. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" diye konuştu.