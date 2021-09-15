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Denizli'deki dolandırıcılık olayı Kula'da çözüldü

Manisa’dan Denizli'nin Çivril ilçesine gelerek 7 büyükbaş hayvanı 38 bin TL karşılığında satın alan ancak parasını ödemeyen şahıs hakkında arama çalışması başlatıldı. Mağdur durumdaki iki kişi Çivril'den Kula ilçesine gelerek şahıs hakkında şikayetçi olurken, 7 büyükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Denizli’deki dolandırıcılık olayı Kula’da çözüldü
İHA

15.09.2021, 16:40

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'nin Çivril ilçesinden gelen 2 şahsın büyükbaş hayvan alım satımında dolandırıldığını beyan etmesi üzerine yaptıkları araştırmada, bir şüphelinin 7 adet büyükbaş hayvanı satın alarak parasını ödemediği ve kendisine bir daha ulaşılmadığını tespit etti. Büyükbaş hayvanların yüklendiği transiti tespit ederek büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim eden emniyet güçleri, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Kula'da dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Denizli'nin Çivril ilçesinden gelen H.E.(38) ve H.T.'nin (43), Kula'da ikamet eden A.T. (21) isimli şüpheli ile 7 adet büyükbaş hayvan alım satımında 38 bin TL karşılığında anlaştıkları, anlaştıkları hayvanların A.T.'ye teslim ettiklerini ancak kendisine bir daha ulaşamadıklarını beyan etmesi üzerine, dolandırıcılık şüphesi ile hareket geçti. Yapılan araştırmalarda bahse konu büyükbaş hayvanların S.G. (49) isimli şahsa ait transite yüklendiğini ve nakliye edildiğini tespit eden emniyet güçleri, transit sürücüsü S.G. ile iletişime geçerek 7 adet büyükbaş hayvanı bulup sahibine teslim etti. Müşteki şahısların şikayetçi olması üzerine olayın firari şüphelisi A.T.'yi (21) yakalamak için çalışma başlatıldı.

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