DENİZLİ Çameli'de yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sağanak şeklinde başlayan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerinde doluya dönüştü. 15 dakika süren dolu yağışıyla, yerler kar yağmış gibi beyaza bürünürken, bölgede hava sıcaklığı tek haneli derecelere kadar düştü.
■ SEBAHATTİN ALP
Çameli yağan doluyla beyaza büründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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