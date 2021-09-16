Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika haberi...Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.