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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem

16.09.2021, 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021, 09:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kütahya'da 31 Ağustos'taki depremde 41 binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi

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