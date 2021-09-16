Denizlispor maçının hakemi belli oldu

Ege temsilcileri Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını Murat Temel ile Ogün Kamacı üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yusuf Aydın olacak.