  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizlispor maçının hakemi belli oldu

Denizlispor maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Denizlispor maçının hakemi belli oldu
İHA

16.09.2021, 14:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021, 14:27

Ege temsilcileri Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını Murat Temel ile Ogün Kamacı üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yusuf Aydın olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.