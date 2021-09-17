Denizli’de arka arkaya 10 deprem

DENİZLİ dün deprem fırtınası ile güne başladı. Önceki gün 03.23'de Çardak ilçe merkezli başlayan ve 4 saatte 10 sarsıntıyla uyuyamayan Denizlililer geceyi ayakta geçirdi. Çardak, Çal ve Honaz ilçe merkezli depremler, merkezde de hissedildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre en büyüğü 3.9 şiddetindeki depremler korku ve endişeye neden oldu.

■ SEBAHATTİN ALP